Гранты вместо бюджета и деньги льготникам: МОН планирует изменения в высшем образовании

Часть студентов-бюджетников в будущем будет обучаться на грантовой основе. Согласно предварительному плану, гранты не будут покрывать всю стоимость обучения.

Бюджетное обучение в вузах Украины претерпевает трансформации. Часть специальностей по стипендиям переведут на гранты.

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Как рассказал заместитель министра образования Михаил Винницкий, новая концепция финансирования высшего образования уже разработана. Она вводит формульное распределение и гранты, что позволит софинансировать высшее образование между государством и частным сектором.

Государственное финансирование планируется оставить для медиков, естественных наук и образовательных специальностей.

В результате предполагаем, что количество поступающих, которые получат финансовую поддержку своего обучения от государства, увеличится на 30 – 40% (но поддержка будет не полная). Если депутаты одобрят концепцию, начинать разработку конкретных законопроектов,

– рассказал Винницкий.

Еще одна идея – монетизация льгот. То есть льготникам хотят оказывать финансовую поддержку, а не гарантировать бюджетное место вне зависимости от результата ВНО.