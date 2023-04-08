Наибольшему вузу Харькова урезали стипендии: какая причина и кто будет получать деньги

Борьба с российскими оккупантами повлияла на все отрасли экономики. Из-за войны в бюджете стало значительно меньше средств, так что многие государственные учреждения получили меньшее финансирование.

Сложная экономическая ситуация в стране уже повлияла и на образование. Согласно постановлению Кабинета Министров, назначение стипендий студентам осуществляется в пределах тех средств, которые учебным заведениям предоставляют из бюджета. Поскольку денег в бюджете стало меньше, сокращение стипендиального фонда не заставило себя долго ждать.

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Стипендии в университете Каразина: почему сократили и кто будет получать

Университет Каразина из-за нехватки средств в стране и аккумуляции денег на оборону страны получил недостаточное финансирование на выплату стипендий студентам. Руководство университета вынуждено было искать новую формулу выплаты стипендий, к формированию новой модели также привлекали студенческое самоуправление.

Из-за войны стипендиальные фонды сократились / Фото Pexels

Как рассказали в университете, пока было принято решение, согласно которому количество стипендиатов будет определяться каждый месяц и будет зависеть от суммы денег, поступающей от государства.

Также сообщается, что размер стипендии изменяться не будет, также не предусматриваются никакие изменения в системе рейтингования успеваемости студентов.