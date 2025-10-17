Чтец Радиодиктанту предложила изучать украинскую брань в школах
- Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится 27 октября, а текст будет читать актриса Наталья Сумская.
- Сумская предлагает изучать украинский брань в школах, чтобы дети употребляли брань из родного языка вместо русских матерных слов.
В этом году украинцы в очередной раз будут писать Всеукраинский радиодиктант национального единства. Флешмоб состоится 27 октября, в День украинской письменности и языка.
Читать текст будет украинская актриса и телеведущая Наталья Сумская, информирует 24 Канал. Автором текста в этом году стала писательница Евгения Кузнецова.
Почему Сумская советует изучать украинскую брань?
Наталья Сумская убеждена, что в школах стоит на уроках литературы изучать украинскую брань. В частности, ввести соответствующие минуты. Об этом она сказала в интервью Украинскому радио.
Актриса убеждена, что так дети будут употреблять брань из родного языка и будут забывать русские матерные слова.
Сумская при этом отметила, что употребление русского мата угрожает нашей ментальности.
Эмоциональное состояние все равно надо выплеснуть, поэтому такой способ может подойти. Эта идея пришла мне прямо сейчас,
– отметила актриса.
Что известно о Радиодиктанте-2025?
- Всеукраинский радиодиктант национального единства 2025 года состоится 27 октября в 11:00 часов.
- Автором нынешнего текста Радиодиктанта стала писательница Евгения Кузнецова.
- Читать текст будет актриса Наталья Сумская.
- Радиодиктант будут транслировать на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали.
- Всеукраинский радиодиктант национального единства начала команда Украинского Радио в 2000 году.