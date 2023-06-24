Дипломы некоторых украинских университетов не признали за рубежом – о каких вузах идет речь

Не все украинские дипломы о высшем образовании признаются за границей. В НАЗЯВО заявили о фиктивности учебного процесса в нескольких учебных заведениях.

Национальное агентство по обеспечению качества образования обратилось в университеты с просьбой объективно оценивать студентов и не производить имитацию учебного процесса. Причина – непризнание дипломов некоторых украинских университетов за границей.

Читайте также Глава МОН назвал сильные и слабые стороны украинского образования и рассказал об основных реформах

В частности, Агентство контроля качества образования Азербайджана "завернуло" несколько сотен дипломов, издавших украинские вузы. Там сообщили, что выпускники не владеют образовательными программами и языком обучения. Кроме того, студенты не находились на территории Украины во время очного обучения.

НАЗЯВО уже направило письма в соответствующие учреждения высшего образования и призвало реагировать на ситуацию. Имитация подготовки студентов и фиктивность учебного процесса – вещи, которых не должно быть в системе образования. О каких именно вузах речь пока не сообщается, но обещают исправить ситуацию.

Вышеупомянутые факты не только ставят под угрозу конкурентоспособность и привлекательность образовательных программ украинских ЗВО для иностранных соискателей высшего образования, но и наносит серьезный ущерб международной репутации украинского высшего образования,

– заявили в НАЗЯВО.

Также в организации заверили, что все факты фальсификации будут обнаружены и учтены при аккредитации обучающих программ.