Украинские школьники разгромили соперников на первой Европейской математической олимпиаде
Украинские школьники одержали блестящую победу на международной математической арене. Они заняли первое место в командном зачете на престижной олимпиаде в Европе.
Украинские ученики стали победителями первой Европейской математической олимпиады, которая состоялась в Вильнюсе, сообщили в Малой академии наук Украины. Соревнования организовали организовали MO Akademija вместе с сообществами "Украинские математические олимпиады" по инициативе Украины и Литвы.
Смотрите также Никаких "советских" котлет: правительство выделило сотни миллионов на трансформацию школьных столовых
Какие результаты показали украинцы?
Участие в соревнованиях приняли две команды из Украины - основная и юниорская. В целом 12 школьников из восьми областей продемонстрировали высокий уровень подготовки.
Украинцы получили 3 золотые и 5 бронзовых медалей. С таким результатом команда уверенно заняла первое место в общем зачете, опередив соперников из других стран.
Кто представлял Украину?
В состав украинской сборной вошли:
- Остап Гищак
- Александр Горбунов
- Владимир Гринь
- Владимир Пригунов
- Дмитрий Смоголь
- Иван Харчук
- Андрей Атаманенко
- Егор Вара
- Павел Вербицкий
- Даниил Грибукс
- Анна-Мария Кузан
- Назар Хомяк
Участники из разных стран / Фото Малая академия наук Украины
Руководителями команд были Артем Уразовский и Климентий Золотарев, которые сопровождали участников во время подготовки и самого турнира.
Сколько стран принимали участие?
Всего в олимпиаде приняли участие 124 участника из 19 стран. Каждое государство представляли команды из шести школьников.
При этом Украина и Литва выставили по две команды, что позволило шире представить своих участников. Победа украинцев стала еще одним подтверждением высокого уровня математического образования и таланта школьников даже в условиях сложного времени.
В школах будут новые правила доступа на территорию: кто их создаст?
Школы в Украине должны разработать и согласовать правила доступа и пребывания работников и учащихся, а также других лиц на территории и в помещениях учебного заведения.
Школы в Украине должны разработать и согласовать правила доступа и пребывания на территории учебного заведения.
Новые правила направлены на обеспечение безопасности и предотвращения террористических угроз.
На территории и в помещениях школ будут меры по физической и технической охране.