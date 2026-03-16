Эти колоритные украинские слова у нас украли "советы": время возвращать свое
- В XX веке советская власть системно меняла украинский язык, вытесняя удельные слова русскими кальками.
- После восстановления независимости Украины многие ранее запрещенных украинских слов возвращаются в активное употребление.
Все чаще мы слышим, что в речевой оборот возвращаются слова, которые нам помогли забыть "советы". И их больше, чем мы думаем.
Подборку запрещенных и вытесненных слов приводит репетитор по украинскому языку Ирина Ваврик.
Какие слова запретила советская власть?
В XX веке языковая политика советской власти системно меняла украинский язык. После короткого периода украинизации в 1920-х годах начался обратный процесс – приближения украинского к русскому. Особенно это стало заметно после правописной реформы 1933 года, когда было изъято или вытеснено немало исконно украинских слов и форм.
Лингвисты называют это явление русификационной нормализацией: вместо традиционных украинских слов в словари и официальные тексты вводили формы, ближе к русскому языку во всех сферах – науке, быту, переписке и других. Целью таких изменений было уменьшить различия между украинским и русским языками. Чем более похожими становились языки, тем легче было продвигать идею "единого советского народа" и постепенно вытеснять украинский из публичной жизни.
Вот несколько характерных примеров таких замен, когда исконные слова, вытеснили русскими кальками:
Аркуш – лист
Безнастанний – неперервний
Жмуток – пучок
Либонь – напевно, мабуть.
Обрус – скатертина.
Во многих случаях исконные слова не были формально "запрещены", но их перестали печатать в словарях и учебниках, поэтому они постепенно вышли из употребления. Такие изменения создавали впечатление, будто украинский язык – лишь вариант русского с несколько иным произношением. Часть этих слов сохранилась в живой речи, но долго не считалась "нормативной".
Иногда замена не касалась всего слова, а только определенной буквы, как в словах греческого происхождения, буква "т" на "ф", или "в" на "у", и "я" на "а":
міт → міф
катедра → кафедра
авдієнція → аудієнція
павза → пауза
ієрархія → гієрархія
фіяско → фіаско.
Исконное употребление вернулось только с "Украинским правописанием" 2019 года. В Правописании разрешено двойную норму написания слов иноязычного происхождения с греческого θ (тета) – то есть возможно и "т", и "ф". Именно поэтому допустимы обе формы: "міт" і "миф", а также – эфир и этер, Афины и Атены.
После восстановления независимости Украины много исконных слов, которые "советы" запретили, возвращаются к активному употреблению, Часть из них снова появляется в медиа, научных текстах и даже в разговорной речи. А еще их активно популяризируют языковеды, филологи, блогеры, репетиторы по языку, поскольку такие задания можно встретить на НМТ.
Язык постоянно меняется, но история показывает: политическая власть может влиять на языковые нормы не меньше, чем естественное развитие общества.