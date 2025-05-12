В колледжах и лицеях Франции будут преподавать украинский язык
- Министерство образования Франции запускает пилотный проект по изучению украинского языка как второго иностранного.
- Проект будет действовать в колледжах и лицеях Франции со следующего года.
Министерство образования Франции запускает пилотный проект по изучению украинского языка как второго иностранного в колледжах и лицеях страны. Он будет действовать со следующего года.
Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко на Всефранцузской конференции представителей украинского школьного образования в Ницце. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
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Во французских колледжах и лицеях будут преподавать украинский язык
Дипломат отметил, что в последние годы посольство работало над возможностью введения украинского языка как второго иностранного. В частности, наработало аргументацию в пользу этого решения. И добилось результата.
Омельченко отметил, что это решение является важным шагом к более широкому признанию украинского языка во французском образовательном пространстве.
В процессе согласования посольство активно сотрудничало с Министерством Европы и иностранных дел Франции, а также с депутатами Национальной ассамблеи.
Как уточнил дипломат, пилотный проект по изучению украинского языка как второго иностранного, начиная с 2025 года, на первом этапе будет реализован в четырех академических округах Франции:
- в Парижском регионе;
- Приморских Альпах;
- Версале;
- Кретее.
Именно там сейчас учится больше всего украинских детей, которые находятся под временной защитой Франции.
Министр национального, высшего образования и исследований Франции Элизабет Борн уже передала соответствующее письмо министру образования и науки Украины Оксену Лисовому.
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