Про це повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко на Всефранцузькій конференції представників українського шкільництва в Ніцці. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
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У французьких коледжах та ліцеях викладатимуть українську мову
Дипломат зауважив, що упродовж останніх років посольство працювало над можливістю запровадження української мови як другої іноземної. Зокрема, напрацювало аргументацію на користь цього рішення. І добилося результату.
Омельченко зазначив, що це рішення є важливим кроком до ширшого визнання української мови у французькому освітньому просторі.
У процесі узгодження посольство активно співпрацювало з Міністерством Європи та закордонних справ Франції, а також із депутатами Національної асамблеї.
Як уточнив дипломат, пілотний проєкт з вивчення української мови як другої іноземної, починаючи з 2025 року, на першому етапі буде реалізований у чотирьох академічних округах Франції:
- в Паризькому регіоні;
- Приморських Альпах;
- Версалі;
- Кретеї.
Саме там зараз навчається найбільше українських дітей, які перебувають під тимчасовим захистом Франції.
Міністерка національної, вищої освіти та досліджень Франції Елізабет Борн вже передала відповідного листа міністру освіти і науки України Оксену Лісовому.
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