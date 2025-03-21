Украинского языка в школах стало меньше, – языковой омбудсмен

В образовательном процессе в Украине существует проблема с украинским языком. Его меньше употребляют сейчас и дети, и учителя.

Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Еспресо.

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В школах Украины стало меньше украинского языка

Креминь призвал исправлять эту ситуацию. Он считает, что власть должна чувствовать и реагировать на проблемы, которые вредят национальным интересам.

Я неоднократно подчеркивал, что у нас есть проблема с обеспечением украинского языка в образовательном процессе в украинских школах. Украинского языка на самом деле стало меньше и среди детей, и среди учителей. Поэтому понятно, что министр образования должен на это все отреагировать должным образом,

– заявил языковой омбудсмен.

И добавил, что в Украине есть государственная программа, есть закон о культуре, но за нарушение соответствующих норм и за исполнение в публичном пространстве русскоязычных исполнителей – копеечные штрафы, которыми трудно кого-то напугать.

При этом Кремень напомнил, что сейчас в парламенте зарегистрировали законопроект, который конкретизирует вопрос украиноязычной среды.

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