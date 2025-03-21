Украинского языка в школах стало меньше, – языковой омбудсмен
- В школах Украины уменьшилось количество украинского языка среди детей и учителей, что вызвало беспокойство языкового омбудсмена Тараса Кременя.
- Он призывает исправлять эту ситуацию.
В образовательном процессе в Украине существует проблема с украинским языком. Его меньше употребляют сейчас и дети, и учителя.
Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Еспресо.
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В школах Украины стало меньше украинского языка
Креминь призвал исправлять эту ситуацию. Он считает, что власть должна чувствовать и реагировать на проблемы, которые вредят национальным интересам.
Я неоднократно подчеркивал, что у нас есть проблема с обеспечением украинского языка в образовательном процессе в украинских школах. Украинского языка на самом деле стало меньше и среди детей, и среди учителей. Поэтому понятно, что министр образования должен на это все отреагировать должным образом,
– заявил языковой омбудсмен.
И добавил, что в Украине есть государственная программа, есть закон о культуре, но за нарушение соответствующих норм и за исполнение в публичном пространстве русскоязычных исполнителей – копеечные штрафы, которыми трудно кого-то напугать.
При этом Кремень напомнил, что сейчас в парламенте зарегистрировали законопроект, который конкретизирует вопрос украиноязычной среды.
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В Раде предложили запретить русский язык в сфере образования
- В Верховной Раде предложили запретить русский язык в сфере образования. Соответствующий законопроект зарегистрировали на днях в парламенте.
- Авторы документа – первый вице-спикер Рады Александр Корниенко и нардеп от "Голоса" Наталья Пипа.
- В случае согласования на официальном уровне этой инициативы все учебные заведения должны будут обеспечить коммуникацию только на государственном языке. При этом не только во время образовательного процесса, но и во время личностного общения между учениками и учителями на территории школы.
- В то же время законопроект содержит исключения. Их предусмотрели для учебных заведений, где есть классы с обучением на языках национальных меньшинств, что являются официальными языками ЕС. Там позволяют использование соответствующего языка наряду с украинским.