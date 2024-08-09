Не простынь и не пододеяльник: как правильно на украинском называть элементы постельного белья

Часто легкий чехол, который одевают на одеяло, называют "пододеяльник". Однако, это суржик.

Об этом заявил известный языковед Александр Авраменко. Рассказал, как правильно называть различные виды постельного белья, передает 24 Канал.

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Как на украинском назвать постельное белье

Авраменко отметил, что слово "пододеяльник" – это суржик. А правильно называть "підковдрою".

Тканевый чехол, который надевают на подушку – это наволока или наволочка. А мешок, в который насыпают перья для подушки или перины – это "напірник".

Также правильно не "простинь", а "простирало" или "простирадло".

Кстати, не "пОдушка", а "подУшка". Ударение падает на второй слог. А вот слово "постіль" имеет двойное ударение,

– подчеркнул Александр Авраменко.

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Доцент Киевского университета имени Бориса Гринченко также добавил, заботимся о том, чтобы Украина говорила грамотно.