Не простинь і не підодіяльник: як правильно українською називати елементи постільної білизни

Часто легкий чохол, який одягають на ковдру, називають "підодіяльник". Однак, це суржик.

Про це заявив відомий мовознавець Олександр Авраменко. Розповів, як правильно називати різні види постільної білизни, передає 24 Канал.

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Як українською назвати постільну білизну

Авраменко наголосив, що слово "підодіяльник" – це суржик. А правильно називати підковдрою.

Тканинний чохол, який надівають на подушку – це наволока або наволочка. А мішок, у який насипають пір'я для подушки або перини – це напірник.

Також правильно не "простить", а простирало або ж простирадло.

До речі, не пОдушка, а подУшка. Наголос падає на другий склад. А ось слово постіль має подвійний наголос, – правильно сказати і пОстіль, і постІль,

– підкреслив Олександр Авраменко.

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Доцент Київського університету імені Бориса Грінченка також додав, дбаємо про те, щоб Україна говорила грамотно.

