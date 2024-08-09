Про це заявив відомий мовознавець Олександр Авраменко. Розповів, як правильно називати різні види постільної білизни, передає 24 Канал.

Дивіться також Не кажіть, що "гарно виглядаєте": як правильно українською

Як українською назвати постільну білизну

Авраменко наголосив, що слово "підодіяльник" – це суржик. А правильно називати підковдрою.

Тканинний чохол, який надівають на подушку – це наволока або наволочка. А мішок, у який насипають пір'я для подушки або перини – це напірник.

Також правильно не "простить", а простирало або ж простирадло.

До речі, не пОдушка, а подУшка. Наголос падає на другий склад. А ось слово постіль має подвійний наголос, – правильно сказати і пОстіль, і постІль,

– підкреслив Олександр Авраменко.

Цікаво Не кажіть "сон збувся": як правильно українською

Доцент Київського університету імені Бориса Грінченка також додав, дбаємо про те, щоб Україна говорила грамотно.

