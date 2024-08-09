Об этом заявил известный языковед Александр Авраменко. Рассказал, как правильно называть различные виды постельного белья, передает 24 Канал.

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Как на украинском назвать постельное белье

Авраменко отметил, что слово "пододеяльник" – это суржик. А правильно называть "підковдрою".

Тканевый чехол, который надевают на подушку – это наволока или наволочка. А мешок, в который насыпают перья для подушки или перины – это "напірник".

Также правильно не "простинь", а "простирало" или "простирадло".

Кстати, не "пОдушка", а "подУшка". Ударение падает на второй слог. А вот слово "постіль" имеет двойное ударение,

– подчеркнул Александр Авраменко.

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Доцент Киевского университета имени Бориса Гринченко также добавил, заботимся о том, чтобы Украина говорила грамотно.