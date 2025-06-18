Больше не говорите "окрошка": наши предки называли холодный летний суп иначе

Жаркое лето – отличное время для холодного супа. Он имеет своих ценителей и противников, но историю его возникновения стоит знать всем.

Каково происхождение названия "окрошка", и почему этот суп нельзя считать русским, рассказывает 24 Канал.

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Почему именно "окрошка"

Известный холодный суп, который называют "окрошка", имеет давнюю историю, и отнюдь не связанную с Россией.

Хотя достоверных исторических сведений нет, но предполагают, что блюдо известно со времен Киевской Руси. И аргументируют, что князь Владимир после крещения киевлян приказал раздать им еду, мед и квас. То есть напиток квас, как одна из заправок окрошки, известен со времен Руси.

Другая версия – крестьянская. За питательные ценности квас ценили и употребляли часто, а потом начали сочетать с черным хлебом и овощами. А чтобы охладить блюдо – хранили в погребе. И сначала окрошка – это смесь из редьки, лука и зелени залитая квасом.

А если говорим о названии "окрошка", то оно происходит от слова "крошить", то есть измельчать – накрошить овощи для окрошки.

Но вернемся к названию, на украинском слово "окрошка", то его написание грамматические редакторы выдадут за ошибку. Знатоки кулинарии и истории предполагают, что "окрошка", на украинских просторах, говорили не часто, а для блюда использовали слово – "квас". Во многих селах до сих пор блюдо называют "квасом". А чтобы различить напиток и блюдо говорят: "выпить кваса" – это означает именно выпить кваса, а вот "отведать кваса" или "поесть кваса" – это уже о блюде.

Блюдо оценили более состоятельные слои общества, которые дополнили его мясом, яйцами, огурцами и картофелем. А вообще рецептов окрошки – множество и доказать, какой является правильным – невозможно. И в частности – есть рецепты с рыбой.

И из этого рецепта – квас с сушеной рыбой, русские выводят свое авторство блюда. Будто бы бурлаки, которые тащили лодки по Волге, питались сушеной рыбой и квасом. А чтобы тарань легче было есть, ее размачивали в квасе.

А первое рецептурное упоминание блюда датируется 1790 годом, а потом уже упоминается в кулинарных книгах XIX века. Компонентно "окрошку" можно разложить на три части:

мясо или рыба, яйца; овощи – редиска, лук, огурцы, зелень; заправка – квас, кефир, сыворотка, сметана.

Какие еще бывают холодные супы

От рецептурных изменений меняется и название блюда – овощи залиты не квасом, а кефиром, уже будут называть – холодник. Именно такое соответствие вы чаще всего встретите вместо слова "окрошка". Но если ингредиентом холодника является вареная свекла, то блюдо будет называться – свекольник, а еще имеем холодный борщ.

Рецепт холодника: смотрите видео

В кулинарной книге "Блюда и напитки на Украине" 1913 года, госпожа Зиновия Клиновецкая, зафиксировала такой рецепт холодника:

"Накришить дрібно чищених огірків, покласти в ринку (миску) й поставити на лід. Зварити в солоному окропі нарівно щавлю й ботвини, одкинуть на ситко, злить холодною водою, протерти, поставити на лід. Перед тим, як подавати, розвести квасом, накришить зеленої цибулі, а як до смаку, то й укропу, естрагону, посолить. Накришить холодної смаженої телятини, як є то й ракових шийок, та круто зварених крашанок (варені яйця). Все це добре заправить свіжою сметаною і, даючи на стіл, вкинути грудку льоду".

А еще Евгений Клопотенко предлагает другой вариант украинского холодного супа – киселица, который готовят на Бойковщине, – из печеного молодого картофеля, свежей моркови, редиса, зелени и йогурта.

Что такое киселица: смотрите видео

Холодные супы, на кефире, айране, йогурте издавна существуют в меню многих народов: "таратор", "овдух", "хопта", "хладник", "джаджик", "сасык (Кундук)", "чалоб", "чалоп", "дограмач", "мацнабрдош" и тому подобное. Их состав зависит от продуктов, которые потребляли в той местности.

Если вы ценитель холодных супов своей страны, то и называйте их на украинском – квас, холодник, кисилица или буряковник.

А также называйте блюда на украинском, например, любимое блюдо к завтраку вовсе не "глазунья".