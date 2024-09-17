Не "блюдечко с голубой каёмочкой": как правильно на украинском сказать это популярное выражение

Откажитесь, если предложат что-то на "блюдечке с голубой каёмочкой". Потому что это известное выражение – суржик, и мы знаем, как оно должно красиво звучать на украинском языке.

Освіта 24 продолжает болеть за чистоту украинской речи в рубрике "Антисуржик". Сегодня разберем известное выражение "на блюдичке с голубой каёмочкой". Имеет ли оно украинский аналог и как фраза будет звучать на украинском. Такой разбор на своей странице в тиктоке сделала блогер и языковед Мария Словолюб.

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Что означает известная фраза

Это достаточно известная фраза, которой пользуется старшее поколение и перешла к нам из советских времен. А автром ее являются писатели Илья Ильф и Евгений Петров, которые использовали ее в произведении "Золотой теленок", изданной в 1931 году.

Значение ее трактуется как получить человеком что-то ценное и важное не прилагая усилий – или через подарок, через хитрость, связи или удачу.

Что говорить вместо "блюдечка с голубой каёмочкой"

Чем заменить фразу "блюдечко с голубой каёмочкой": смотрите видео

Давайте дословно разберем выражение и найдем украинские слова-ответчики.

Слово "блюдечко" имеет такие варианты – блюдце, блюдечко или тарелочка. Оно издавна бытует в украинском языке и имеет то ли готское, или древнерусское происхождение.

"Голубой" часто считают русским языком. Однако, в украинском языке на равных используются для обозначения цвета слова и "голубий", и "блакитний". Поэтому пользуйтесь обоими словами в своей речи.

А вот слова "каёмочка" в украинском языке нет, зато есть ряд интересных соответствий – "обідок", "кайма", "обшивка", "оторочка", "обвідка", "окантовка", "окрайка", "береги", и благозвучное – "облямівка".

Поэтому, смело выбирайте слова и формулируйте собственный вариант, как пример автора блога – "блюдце с голубою облямівкою".

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