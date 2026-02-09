Правительство выделило 231 миллион на обустройство укрытий в школах
- Правительство выделило 231 миллион гривен для завершения обустройства школьных укрытий в 11 областях Украины.
- Эти средства поддержат 22 проекта.
Правительство решило перераспределить 231 миллион гривен субвенции на завершение работ по обустройству школьных укрытий. Средства выделяют учебным заведениям в 11 областях нашего государства.
Об этом в своем телеграмм-канале сообщила глава украинского правительства Юлия Свириденко.
Кто получит средства на укрытие?
Кабмин направил средства на 22 проекта, которые находятся на завершающей стадии и выполнены минимум на 60% в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областях.
Это позволит уже в этом году завершить строительство и обеспечить безопасные условия офлайн или смешанного обучения для 10 тысяч украинских детей в школах, военных лицеях, военно-морских лицеях и лицеях с усиленной военно-физической подготовкой,
– уточнила глава правительства Украины.
И добавила, что безопасность образования – это приоритет работы Кабмина. Свириденко также добавила, что всего в госбюджете на этот год заложили 5 миллиардов гривен на школьные укрытия. Прежде всего средства предусмотрели на укрытие в учебных заведениях, которые расположены в прифронтовых регионах.
Делаем все для того, чтобы дети могли как можно быстрее возвращаться к очному обучению там, где позволяет ситуация с безопасностью,
– резюмировала премьер-министр.
У Министерстве образования и науки Украины также сообщили, что 2026 году общий объем субвенции из государственного бюджета на укрытие в школах составляет 5 миллиардов гривен. Общины и области подали 315 заявок на получение финансирования.
Что известно о строительстве подземных школ в Украине?
В Украине продолжается строительство подземных образовательных пространств в прифронтовых общинах.
В них ученики смогут не только переждать воздушную тревогу, но и продолжать обучение.
В МОН заявили, что за два последних года государство направило более 11 миллиардов гривен на строительство подземных школ и укрытий.
Уже открыли более 40 таких объектов, а в целом возведут 221 школу-укрытие.