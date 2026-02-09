Правительство выделило 231 миллион на обустройство укрытий в школах

Правительство решило перераспределить 231 миллион гривен субвенции на завершение работ по обустройству школьных укрытий. Средства выделяют учебным заведениям в 11 областях нашего государства.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщила глава украинского правительства Юлия Свириденко.

Кто получит средства на укрытие?

Кабмин направил средства на 22 проекта, которые находятся на завершающей стадии и выполнены минимум на 60% в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областях.

Это позволит уже в этом году завершить строительство и обеспечить безопасные условия офлайн или смешанного обучения для 10 тысяч украинских детей в школах, военных лицеях, военно-морских лицеях и лицеях с усиленной военно-физической подготовкой,

– уточнила глава правительства Украины.

И добавила, что безопасность образования – это приоритет работы Кабмина. Свириденко также добавила, что всего в госбюджете на этот год заложили 5 миллиардов гривен на школьные укрытия. Прежде всего средства предусмотрели на укрытие в учебных заведениях, которые расположены в прифронтовых регионах.

Делаем все для того, чтобы дети могли как можно быстрее возвращаться к очному обучению там, где позволяет ситуация с безопасностью,

– резюмировала премьер-министр.

У Министерстве образования и науки Украины также сообщили, что 2026 году общий объем субвенции из государственного бюджета на укрытие в школах составляет 5 миллиардов гривен. Общины и области подали 315 заявок на получение финансирования.

Что известно о строительстве подземных школ в Украине?