Уряд виділив 231 мільйон на облаштування укриттів у школах
- Уряд виділив 231 мільйон гривень для завершення облаштування шкільних укриттів у 11 областях України.
- Ці кошти підтримають 22 проєкти.
Уряд вирішив перерозподілити 231 мільйон гривень субвенції на завершення робіт з облаштування шкільних укриттів. Кошти виділяють закладам освіти в 11 областях нашої держави.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомила очільниця українського уряду Юлія Свириденко.
Хто отримає кошти на укриття?
Кабмін скерував кошти на 22 проєкти, які перебувають на завершальній стадії та виконані щонайменше на 60% в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Херсонській та Хмельницькій областях.
Це дозволить уже цього року завершити будівництво та забезпечити безпечні умови офлайн або змішаного навчання для 10 тисяч українських дітей у школах, військових ліцеях, військово-морських ліцеях та ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою,
– уточнила очільниця уряду України.
І додала, що безпека освіти – це пріоритет роботи Кабміну. Свириденко також додала, що загалом у держбюджеті на цей рік заклали 5 мільярдів гривень на шкільні укриття. Перш за все кошти передбачили на укриття у закладах освіти, які розташовані у прифронтових регіонах.
Робимо все для того, щоб діти могли якнайшвидше повертатися до очного навчання там, де дозволяє безпекова ситуація,
– резюмувала прем'єр-міністр.
У Міністерстві освіти і науки України також повідомили, що 2026 році загальний обсяг субвенції з державного бюджету на укриття у школах становить 5 мільярдів гривень. Громади та області подали 315 заявок на отримання фінансування.
Що відомо про будівництво підземних шкіл в Україні?
В Україні триває будівництво підземних освітніх просторів у прифронтових громадах.
У них учні матимуть змогу не лише перечекати повітряну тривогу, а й продовжувати навчання.
У МОН заявили, що за два останні роки держава спрямувала понад 11 мільярдів гривень на будівництво підземних шкіл та укриттів.
Уже відкрили понад 40 таких об'єктів, а загалом зведуть 221 школу-укриття.