Укр Рус
Освіта Освіта в Україні Уряд виділив 231 мільйон на облаштування укриттів у школах
9 лютого, 18:18
3

Уряд виділив 231 мільйон на облаштування укриттів у школах

Марія Волошин
Основні тези

Уряд вирішив перерозподілити 231 мільйон гривень субвенції на завершення робіт з облаштування шкільних укриттів. Кошти виділяють закладам освіти в 11 областях нашої держави.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомила очільниця українського уряду Юлія Свириденко. 

Дивіться також Школи тепер не зможуть відмовляти у створенні інклюзивного класу 

Хто отримає кошти на укриття?

Кабмін скерував кошти на 22 проєкти, які перебувають на завершальній стадії та виконані щонайменше на 60% в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Херсонській та Хмельницькій областях.

Це дозволить уже цього року завершити будівництво та забезпечити безпечні умови офлайн або змішаного навчання для 10 тисяч українських дітей у школах, військових ліцеях, військово-морських ліцеях та ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою, 
– уточнила очільниця уряду України. 

І додала, що безпека освіти – це пріоритет роботи Кабміну. Свириденко також додала, що загалом у держбюджеті на цей рік заклали 5 мільярдів гривень на шкільні укриття. Перш за все кошти передбачили на укриття у закладах освіти, які розташовані у прифронтових регіонах. 

Робимо все для того, щоб діти могли якнайшвидше повертатися до очного навчання там, де дозволяє безпекова ситуація, 
– резюмувала прем'єр-міністр.

У Міністерстві освіти і науки України також повідомили, що 2026 році загальний обсяг субвенції з державного бюджету на укриття у школах становить 5 мільярдів гривень. Громади та області подали 315 заявок на отримання фінансування.

Дивіться також Фінляндія виділить 20 мільйонів євро Україні на освіту: на що скерують кошти 

Що відомо про будівництво підземних шкіл в Україні?

  • В Україні триває будівництво підземних освітніх просторів у прифронтових громадах.

  • У них учні матимуть змогу не лише перечекати повітряну тривогу, а й продовжувати навчання.

  • У МОН заявили, що за два останні роки держава спрямувала понад 11 мільярдів гривень на будівництво підземних шкіл та укриттів.

  • Уже відкрили понад 40 таких об'єктів, а загалом зведуть 221 школу-укриття.