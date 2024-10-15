МОН согласовало использование 5 миллиардов дотации на укрытие в школах и профтехах

Министерство образования и науки Украины утвердило механизм использования 5 миллиардов гривен дотации на укрытие в школах и профтехах. 77 проектов укрытий реализуют в 8 приграничных и прифронтовых областях.

В рамках дотации предусмотрели обустройство 24 укрытий в учреждениях профессионального образования и 53 укрытий в школах. Об этом информируют в Минобразования Украины.

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Какие особенности использования средств

Укрытия должны быть противорадиационными или сооружениями двойного назначения, соответствующие государственно-строительным нормам защитных сооружений гражданской защиты.

Дотация покрывает только строительные работы, а проектно-сметную документацию общины должны разработать заранее или до 1 декабря 2024 года. Типовые проекты можно найти на сайте "Моя Фортеця" в разделе "Хочу укрытие".

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Если стоимость работ превышает дотацию, общины должны покрыть разницу из местных бюджетов. Мониторинг будет осуществлять МОН, а общины будут отчитываться о бюджете, ход работ и график до 10 числа ежемесячно.

Конечная цель – ввести укрытие в эксплуатацию до 1 сентября 2025 года, что будет гарантировать безопасность и возможность очного обучения для десятков тысяч детей,

– сообщили в Минобразования.

Интересно! Подробнее о критериях и перечень отобранных проектов читайте по ссылке: https://bit.ly/3ZYXboC.

По результатам реализации проектов в ведомстве ожидают увеличения количества учеников, которые будут иметь доступ к очному образованию.