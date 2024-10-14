Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что школам накануне зимы не хватает 3 300 мощных генераторов, чтобы обеспечивать полноценный образовательный процесс в условиях отключений света. Об этом он сказал во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

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Как школы готовят к зиме

Чиновник говорит, что МОН очень внимательно сейчас относится к подготовке к зиме. Однако есть довольно значительная потребность в генераторах.

Генераторы имеют фактически все школы, но их мощность не всегда позволяет обеспечить образовательный процесс, работу системы отопления, работу пищеблока. Поэтому 3 300 генераторов – это та потребность, с которой мы работаем сегодня,

– заявил Лисовой.

И добавил, что оборудование школ такими генераторами – это ответственность ОВА. Однако не все областные военные администрации имеют на это ресурс.

Поэтому определяем те регионы, которые не имеют возможности закрыть эту потребность, и направляем туда донорские организации,

– отметил чиновник.

100 генераторов для вузов пообещала предоставить Ассоциация европейских университетов. "И эти генераторы уже отгружают для университетов", уточнил глава МОН.

Но в приоритете – школы, потому что при отключении электроэнергии мы в онлайн детей не переведем, школа будет единственным центром, где можно будет получать образование, и это на прифронтовых регионах еще и в укрытии,

– заявил министр.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

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