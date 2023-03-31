Пригодится выпускникам: лайфхаки, как эффективно повторять изученный материал
Уже через несколько месяцев выпускники будут составлять НМТ-2023, поэтому сейчас они активно готовятся и повторяют школьный материал. Мы подготовили приемы, которые будут тренировать долговременную память и помогут лучше запомнить материал.
Эксперты часто говорят, что изученный материал следует повторять, но правильно. Поэтому 24 Канал подготовили несколько действенных советов, которые помогут учащимся и студентам.
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Законы для запоминания
Известный психолог Дейл Карнеги вывел 3 закона эффективного запоминания:
- Впечатление – нужно максимально сосредоточиться на запоминающемся материале и ни на что не отвлекаться.
- Повторение – следует повторять информацию или конкретный текст с интервалами в 15 минут, а затем перечитать непосредственно перед выступлением или докладом.
- Ассоциации – запомнить определенные данные легче, если ассоциировать их с другими уже известными данными. К примеру, пароль от компьютера с какой-то важной датой в жизни.
Как эффективно повторять изученный материал
Не надо просто перечитывать все
Иногда учащиеся после того, как изучили материал, открывают книгу и снова перечитывают главу или параграф. Но на самом деле такое пассивное перечитывание не поможет запомнить информацию.
Ученые уже неоднократно проводили эксперименты и доказали, что многократное перечитывание практически не имеет смысла. Да, наш мозг подсознательно узнает текст, но практически не запоминает его.
А для того, чтобы активизировать работу мозга, необходимо сначала перевести содержание прочитанного своими словами. И только, если вы что-то не запомнитесь, то стоит прочесть его снова.
Объясните другим
Здесь стоит вспомнить пирамиду учения Эдгара Дейла. Согласно ей:
- из услышанного на уроке запомнится около 5%;
- из прочитанного в книге – не более 10%;
- а чтобы материал действительно зафиксировался – необходимо объяснить его содержание своими словами кому-то другому.
Именно при обучении других происходит переосмысление любых сведений. В таком случае в долговременную память переходит около 90% от общего объема информации.
Поэтому выпускники могут при подготовке к экзаменам объяснять содержание учебного материала одноклассику поочередно.
Повторяйте изученное
Важно осмысливать повторение изученного материала. То есть нужно периодически "прокручивать" в голове информацию, которую необходимо запомнить - например, когда идете домой, во время обеда, прогулки, перед сном и т.д.
Эксперты говорят, чтобы любые сведения перешли в долгосрочную память, их необходимо осмысленно повторить не менее 4 раз.
Учите утром – повторяйте вечером
Эффективность обучения и запоминания информации зависит от личных биоритмов человека. Но психологи не рекомендуют думать о сложных задачах перед сном, когда у вас рассеяно мышление.
Зато с утра вам с большей вероятностью удастся его решить. В общем, эффективнее в первой половине дня изучать что-то новое, а ближе к времени сна лишь повторять пройденный материал.
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Вовремя остановитесь с повторением
В англоязычной литературе есть термин overlearning (чрезмерное обучение). Это случается, когда вы овладели материалом, но все равно продолжаете его учить. Однако, к сожалению, в долгосрочной перспективе это не принесет результатов.
Поэтому не тратьте время зря и не создавайте иллюзию обучения – иногда лучше вовремя остановиться, отдохнуть, отвлечься, и если не все сможете припомнить – повторить именно эту часть материала.
И в заключение, интересные советы, как без скуки повторить пройденный материал:
- Организуйте удобное рабочее место, ведь в комфортных условиях учиться приятнее.
- Позаботьтесь о полноценном питании и отдыхе, потому что переутомление не поможет лучше запомнить материал.
- Имейте мотивацию и вдохновение (например, можете придумать для себя вознаграждение, если повторите несколько тем по определенному предмету).
- Используйте наглядные материалы (создайте таблицы, карты и т.п.).
- Не ограничивайтесь школьными учебниками (в сети есть много бесплатной и интересной информации, бесплатных курсов подготовки к НМТ).
- Ищите способы практического применения полученных знаний – например, можете проходить тесты предыдущих лет.