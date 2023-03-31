Пригодится выпускникам: лайфхаки, как эффективно повторять изученный материал

Уже через несколько месяцев выпускники будут составлять НМТ-2023, поэтому сейчас они активно готовятся и повторяют школьный материал. Мы подготовили приемы, которые будут тренировать долговременную память и помогут лучше запомнить материал.

Эксперты часто говорят, что изученный материал следует повторять, но правильно. Поэтому 24 Канал подготовили несколько действенных советов, которые помогут учащимся и студентам.

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Законы для запоминания

Известный психолог Дейл Карнеги вывел 3 закона эффективного запоминания:

Впечатление – нужно максимально сосредоточиться на запоминающемся материале и ни на что не отвлекаться.

– нужно максимально сосредоточиться на запоминающемся материале и ни на что не отвлекаться. Повторение – следует повторять информацию или конкретный текст с интервалами в 15 минут, а затем перечитать непосредственно перед выступлением или докладом.

– следует повторять информацию или конкретный текст с интервалами в 15 минут, а затем перечитать непосредственно перед выступлением или докладом. Ассоциации – запомнить определенные данные легче, если ассоциировать их с другими уже известными данными. К примеру, пароль от компьютера с какой-то важной датой в жизни.

Как эффективно повторять изученный материал

Не надо просто перечитывать все

Иногда учащиеся после того, как изучили материал, открывают книгу и снова перечитывают главу или параграф. Но на самом деле такое пассивное перечитывание не поможет запомнить информацию.

Ученые уже неоднократно проводили эксперименты и доказали, что многократное перечитывание практически не имеет смысла. Да, наш мозг подсознательно узнает текст, но практически не запоминает его.

А для того, чтобы активизировать работу мозга, необходимо сначала перевести содержание прочитанного своими словами. И только, если вы что-то не запомнитесь, то стоит прочесть его снова.

Объясните другим

Здесь стоит вспомнить пирамиду учения Эдгара Дейла. Согласно ей:

из услышанного на уроке запомнится около 5%;

из прочитанного в книге – не более 10%;

а чтобы материал действительно зафиксировался – необходимо объяснить его содержание своими словами кому-то другому.

Именно при обучении других происходит переосмысление любых сведений. В таком случае в долговременную память переходит около 90% от общего объема информации.

Поэтому выпускники могут при подготовке к экзаменам объяснять содержание учебного материала одноклассику поочередно.

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Повторяйте изученное

Важно осмысливать повторение изученного материала. То есть нужно периодически "прокручивать" в голове информацию, которую необходимо запомнить - например, когда идете домой, во время обеда, прогулки, перед сном и т.д.

Эксперты говорят, чтобы любые сведения перешли в долгосрочную память, их необходимо осмысленно повторить не менее 4 раз.

Учите утром – повторяйте вечером

Эффективность обучения и запоминания информации зависит от личных биоритмов человека. Но психологи не рекомендуют думать о сложных задачах перед сном, когда у вас рассеяно мышление.

Зато с утра вам с большей вероятностью удастся его решить. В общем, эффективнее в первой половине дня изучать что-то новое, а ближе к времени сна лишь повторять пройденный материал.

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Вовремя остановитесь с повторением

В англоязычной литературе есть термин overlearning (чрезмерное обучение). Это случается, когда вы овладели материалом, но все равно продолжаете его учить. Однако, к сожалению, в долгосрочной перспективе это не принесет результатов.

Поэтому не тратьте время зря и не создавайте иллюзию обучения – иногда лучше вовремя остановиться, отдохнуть, отвлечься, и если не все сможете припомнить – повторить именно эту часть материала.

И в заключение, интересные советы, как без скуки повторить пройденный материал: