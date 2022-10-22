Нашли с огнестрельным ранением: полиция озвучила версию смерти ректора университета Гринченко
Источник:Укринформ
Виктор Огневьюк – ректор университета имени Гринченко – ушел из жизни 21 октября. Причиной смерти стало огнестрельное ранение.
Ирина Прянишникова – представитель полиции Киевщины – рассказала, что тело Огневьюка направили на судмедэкспертизу. В настоящее время устанавливают все детали трагедии.
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Тело направлено на судмедэкспертизу. Сейчас мы рассматриваем одну из главных версий – это самоубийство. По крайней мере, все обстоятельства данного события говорят об этом,
– заявила Прянишникова.
Она добавила, что смерть наступила не сразу. Огневьюка пытались спасти. Причиной трагедии стало огнестрельное ранение.
Умер ректор Огневьюк – главное
Виктор Огневьюк ушел из жизни на 64 году жизни. Ректором Киевского университета имени Бориса Гринченко был с 2007 года. За это время ему удалось вывести вузы на более высокий уровень. Количество студентов увеличилось, перечень специальностей – расширили, университет начал участвовать в значимых международных проектах.
Огневьюк посвящал свое время улучшению качества образования в Украине и продвижению украинского языка. Антон Геращенко заявил, что цитата Гринченко "Украина – в этом слове для меня все" стала настоящим девизом жизни Огневьюка.
Весной 2022 года Огневьюк вступил в ряды территориальной обороны, чтобы защищать Украину.
В Киеве убили военного Алексея Щербину
В Киеве на улице Академика Глушкова 21 октября разразился дорожный конфликт. Водители автомобилей Hyundai и Lexus поспорили о первоочередности проезда на дороге. Пассажиры Lexus набросились на военного и избили его. Впоследствии водитель Lexus вытащил пистолет и выстрелил в военнослужащего Алексея Щербину.
К сожалению, военный скончался на месте трагедии. Туда оперативно прибыли следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и врачи.
Подозреваемые пытались скрыться, однако их задержали. Суд избрал меру пресечения мужчинам в виде продления под стражей без права внесения залога. Кроме того, водителю Lexus сообщили о подозрении в убийстве, а пассажирам – в хулиганстве.
Военному Щербине было 34 года. Побратим погибшего рассказал, что он был добровольцем ГФТГ "Свобода", а также готовил документы на мобилизацию в армии. У Щербины осталась маленькая дочь.