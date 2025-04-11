На НМТ уже зарегистрировались более 310 тысяч человек: сколько продлится сессия

В этом году на национальный мультитест ориентировочно зарегистрировались более 311 тысяч абитуриентов. Также УЦОКО получил более 327 тысяч записей создания электронных кабинетов.

Однако данные по количеству документов, которые отправили на обработку из кабинетов, в течение последних нескольких дней могли измениться. Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко "Освитории", отмечает 24 Канал.

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Сколько человек зарегистрировались на НМТ-2025

Вакуленко при этом отметила, что абитуриентам надо отправлять документы на обработку, а не только создать кабинет и выбрать в нем определенные данные.

Также руководительница УЦОКО сообщила, что более 20 тысяч участников получили сообщение об успешной регистрации за рубежом.

По временно оккупированных территорий – такой информацией мы не владели и не будем владеть, ведь в регистрационной форме нет отметки, где именно участник находится/проживает. Зато участник выбирает место, где он хотел бы пройти тестирование,

– уточнила она.

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Сколько продлится сессия УМТ в 2025 году

Вакуленко также отметила, что пока рано говорить о том, сколько продлится сессия мультитеста в 2025 году. Все потому, что надо принять во внимание не только количество желающих участвовать в НМТ, но и те предметы, которые они выбирали и где именно планируют пройти оценивание

Можно предположить, что количество сессий может быть идентичным прошлогодней (1 сессия ≈ до 22 000 участников, – ред.). Основная сессия, скорее всего, продлится до 20 дней,

– сообщила руководительница Центра.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

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