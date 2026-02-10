Укр Рус
Учеба Образование в Украине НМТ-2026 з географії: які завдання і теми будуть на тестуванні
10 февраля, 21:07
4

НМТ-2026 по географии: какие задания и темы будут на тестировании

Мария Волошин
Основні тези

Вскоре стартует регистрация на национальный мультитест в 2026 году. Сам мультитест стартует в мае.

Он будет содержать проверку знаний по четырем предметам. Среди выборочных будет и география, информирует Украинский центр оценивания качества образования.

Смотрите также Какие темы по биологии надо обязательно повторить при подготовке к НМТ

Какие задания будут на НМТ по географии?

При подготовке к сдаче географии на НМТ участникам советуют повторить такие темы по этому предмету:

  • Общая география;

  • География материков и океанов;

  • Физическая география Украины;

  • Население Украины и мира;

  • Украина и мировое хозяйство;

  • Регионы и страны;

  • Глобальные проблемы человечества. Устойчивое развитие.

Тест по географии будет содержать 30 заданий разных форм. В частности, 20 заданий с выбором одного правильного ответа; 4 задания с коротким письменным ответом и 6 заданий с выбором трех ответов.

По 1 тестовому баллу участник получит за правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа, по 2 – за каждый правильный короткий письменный ответ, по 1 – за каждый правильно указанный вариант ответа из трех возможных.

За выполнение заданий по географии можно будет получить от 0 до 46 баллов, 
– информируют в УЦОКО.

НМТ по географии / УЦОКО

Количество набранных баллов участники тестирования увидят на экранах мониторов уже после завершения оценивания. Набранные по каждому предмету баллы переведут по соответствующей таблице в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.

Смотрите также Какие задания и темы будут на НМТ-2026 по украинской литературе

Как будет проходить НМТ-2026?

  • НМТ в 2026 году будет проходить в течение одного дня.

  • Будет основная и дополнительная сессии.

  • Участники будут сдавать 4 предмета. Обязательно украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.

  • Основная сессия НМТ будет проходить с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.

  • Каждый участник будет проходить тестирование в один день в два этапа.

  • Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задание по украинскому языку и математике, а во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в УМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв.

  • Принципиальных системных изменений в тесты НМТ в 2026 году вносить не будут.

  • В этом году выпускники школ прошлых лет смогут поступать в вузы по результатам НМТ и 2023, 2024, 2025 годов.