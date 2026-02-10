НМТ-2026 по географии: какие задания и темы будут на тестировании
- УМТ по географии в 2026 году будет содержать 30 заданий различных форм.
- Участники могут получить от 0 до 46 баллов за тест.
Вскоре стартует регистрация на национальный мультитест в 2026 году. Сам мультитест стартует в мае.
Он будет содержать проверку знаний по четырем предметам. Среди выборочных будет и география, информирует Украинский центр оценивания качества образования.
Какие задания будут на НМТ по географии?
При подготовке к сдаче географии на НМТ участникам советуют повторить такие темы по этому предмету:
Общая география;
География материков и океанов;
Физическая география Украины;
Население Украины и мира;
Украина и мировое хозяйство;
Регионы и страны;
Глобальные проблемы человечества. Устойчивое развитие.
Тест по географии будет содержать 30 заданий разных форм. В частности, 20 заданий с выбором одного правильного ответа; 4 задания с коротким письменным ответом и 6 заданий с выбором трех ответов.
По 1 тестовому баллу участник получит за правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа, по 2 – за каждый правильный короткий письменный ответ, по 1 – за каждый правильно указанный вариант ответа из трех возможных.
За выполнение заданий по географии можно будет получить от 0 до 46 баллов,
– информируют в УЦОКО.
НМТ по географии / УЦОКО
Количество набранных баллов участники тестирования увидят на экранах мониторов уже после завершения оценивания. Набранные по каждому предмету баллы переведут по соответствующей таблице в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.
Как будет проходить НМТ-2026?
- НМТ в 2026 году будет проходить в течение одного дня.
Будет основная и дополнительная сессии.
Участники будут сдавать 4 предмета. Обязательно украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
Основная сессия НМТ будет проходить с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.
Каждый участник будет проходить тестирование в один день в два этапа.
Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задание по украинскому языку и математике, а во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в УМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв.
Принципиальных системных изменений в тесты НМТ в 2026 году вносить не будут.
В этом году выпускники школ прошлых лет смогут поступать в вузы по результатам НМТ и 2023, 2024, 2025 годов.