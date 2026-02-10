НМТ-2026 по географии: какие задания и темы будут на тестировании

Вскоре стартует регистрация на национальный мультитест в 2026 году. Сам мультитест стартует в мае.

Он будет содержать проверку знаний по четырем предметам. Среди выборочных будет и география, информирует Украинский центр оценивания качества образования.

Какие задания будут на НМТ по географии?

При подготовке к сдаче географии на НМТ участникам советуют повторить такие темы по этому предмету:

Общая география;

География материков и океанов;

Физическая география Украины;

Население Украины и мира;

Украина и мировое хозяйство;

Регионы и страны;

Глобальные проблемы человечества. Устойчивое развитие.

Тест по географии будет содержать 30 заданий разных форм. В частности, 20 заданий с выбором одного правильного ответа; 4 задания с коротким письменным ответом и 6 заданий с выбором трех ответов.

По 1 тестовому баллу участник получит за правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа, по 2 – за каждый правильный короткий письменный ответ, по 1 – за каждый правильно указанный вариант ответа из трех возможных.

За выполнение заданий по географии можно будет получить от 0 до 46 баллов,

– информируют в УЦОКО.

НМТ по географии / УЦОКО

Количество набранных баллов участники тестирования увидят на экранах мониторов уже после завершения оценивания. Набранные по каждому предмету баллы переведут по соответствующей таблице в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.

Как будет проходить НМТ-2026?