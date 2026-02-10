Він міститиме перевірку знань з чотирьох предметів. Серед вибіркових буде й географія, інформує Український центр оцінювання якості освіти.

Які завдання будуть на НМТ з географії?

Під час підготовки до складання географії на НМТ учасникам радять повторити такі теми з цього предмета:

Загальна географія;

Географія материків і океанів;

Фізична географія України;

Населення України та світу;

Україна і світове господарство;

Регіони та країни;

Глобальні проблеми людства. Сталий розвиток.

Тест із географії міститиме 30 завдань різних форм. Зокрема, 20 завдань із вибором однієї правильної відповіді; 4 завдання із короткою письмовою відповіддю і 6 завдань з вибором трьох відповідей.

По 1 тестовому балу учасник отримає за правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 2 – за кожну правильну коротку письмову відповідь, по 1 – за кожен правильно вказаний варіант відповіді із трьох можливих.

За виконання завдань із географії можна буде отримати від 0 до 46 балів,

– інформують в УЦОЯО.

НМТ з географії / УЦОЯО

Кількість набраних балів учасники тестування побачать на екранах моніторів вже після завершення оцінювання. Набрані з кожного предмета бали переведуть за відповідною таблицею у рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.

Як відбуватиметься НМТ-2026?