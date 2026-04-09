Этих дат нет в программе, но они будут на УМТ по истории: что советует выучить репетитор

В сети набирает популярность видео репетитора по истории Ильи, который назвал даты, которые формально отсутствуют в программе, но могут появиться на НМТ. Он объяснил, на что стоит обратить внимание при подготовке к тесту.

В TikTok репетитор по истории Илья обратил внимание абитуриентов на ряд дат, которые часто выпадают из официальных перечней, но регулярно встречаются в тестовых заданиях. По его словам, знание этих событий может дать дополнительные баллы на НМТ.

Какие "скрытые" даты стоит изучить?

Среди таких дат репетитор называет 1620 год – восстановление высшей православной иерархии в Украине. Тогда киевским митрополитом избрали Иова Борецкого, что стало важным шагом для укрепления позиций православия после Брестской унии.

Еще одна важная дата – 1638 год, когда была принята так называемая Ординация Войска Запорожского. Она существенно ограничила права казаков и усилила контроль Речи Посполитой над казацкими землями, что впоследствии стало предпосылкой новых восстаний.

Также стоит запомнить 1650, 1652 и 1653 годы – период молдавских походов Богдана Хмельницкого. Эти военно-политические кампании были направлены на укрепление союзов и международных позиций Гетманщины.

Почему эти даты могут быть на УМТ?

Отдельное внимание репетитор советует уделить 1687 году – первому Крымскому походу. Это была попытка Московского царства вместе с казацким войском выступить против Крымского ханства, которая, однако, завершилась неудачей.

По словам Ильи, подобные даты часто проверяют не как отдельные факты, а в контексте – через причины, последствия или связь с более широкими историческими процессами. Именно поэтому их могут включать в задания, даже если они не вынесены отдельно в программе.

Важно! Поэтому при подготовке к УМТ по истории стоит обращать внимание не только на базовые даты, но и на менее очевидные события, которые помогают лучше понимать логику исторического развития.

