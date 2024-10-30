Тесты НМТ по истории Украины изменят: к чему готовиться выпускникам

В 2025 году выпускники будут сдавать четыре предмета во время национального мультипредметного теста. Три будут обязательными и один – на выбор.

Обязательными для сдачи будут украинский язык, математика и история Украины. Это указано в проекте закона #12053 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2025 года", который приняла Верховная Рада.

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Какие задания будут на НМТ-2025 по истории Украины

В Украинском центре оценивания качества образования при этом сообщили, какие изменения ожидают на блок по истории Украины.

Так, он в 2025 году будет содержать задания за весь школьный курс. В следующем году к вопросам, касающихся событий второй половины XVI – начала XXI века, добавят вопросы по древней истории Украины.

Обратите внимание! Во время тестирования по истории Украины в 2024 году проверяли знания поступающих за хронологический период с XVI века и до современных событий.

Отметим, что с 2022 года во время НМТ участники экзамена выполняли задания не всех разделов, предусмотренных программой ВНО по истории Украины.

В 2022 году задания НМТ по истории охватывали вопросы только по истории Украины ХХ – XXI века.

В 2023 и 2024 годах тест был расширен и содержал также задания о событиях второй половины XVI – начала ХХІ века.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Зато в 2025 году мультитест будет содержать задания по всем разделам и темам, предусмотренных действующей программой ВНО по истории Украины, охватывающие временной промежуток с древнейших времен до наших дней.