Обов'язковими для складання будуть українська мова, математика та історія України. Це вказано у проєкті закону #12053 "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2025 року", який ухвалила Верховна Рада.

Дивіться також "Мали б рухатися до 5": скільки і які предмети будуть на НМТ-2025

Які завдання будуть на НМТ-2025 з історії України

В Українському центрі оцінювання якості освіти при цьому повідомили, які зміни очікують на блок з історії України.

Так, він у 2025 році міститиме завдання за весь шкільний курс. У наступному році до питань, що стосуються подій другої половини XVI – початку ХХІ століття, додадуть питання зі стародавньої історії України.

Зверніть увагу! Під час тестування з історії України у 2024 році перевіряли знання вступників за хронологічний період з XVI століття і до сучасних подій.

Зазначимо, що з 2022 року під час НМТ учасники іспиту виконували завдання не всіх розділів, передбачених програмою ЗНО з історії України.

У 2022 році завдання НМТ з історії охоплювали питання лише з історії України ХХ – ХХІ століття.

У 2023 і 2024 роках тест був розширений і містив також завдання про події другої половини XVI – початку ХХІ століття.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Натомість у 2025 році мультитест міститиме завдання з усіх розділів і тем, передбачених чинною програмою ЗНО з історії України, що охоплюють часовий проміжок з найдавніших часів до наших днів.