Студенты из Украины смогут получить сразу два высших образования в Германии

Для студентов из Украины в университете Ульма создали уникальную учебную программу. Она предусматривает возможность получения двух дипломов – украинского и немецкого.

О созданных образовательных возможностях для студентов из Луганщины сообщила немецкая телерадиовещательная компания SWR Aktuell и украинское издательство "РБК-Украина", пишет 24 Канал.

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Какой вуз Германии предоставляет уникальные возможности украинцам

Специальный курс обучения для украинских студентов разработал Немецкий университет Ульма. Это новая программа, по которой украинские студенты смогут получить одновременно 2 диплома о высшем образовании – немецкий и украинский.

Специальный курс создан для шести студентов Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, которые переехали в Германию.

Немецкий источник рассказал историю Максима Морозова. 19-летний Максим родился в маленьком городе в Луганской области. Сейчас он находится во временной оккупации. Вскоре после начала полномасштабной войны Максим вместе с матерью приехал в Германию. В Мюнхене он начал учиться онлайн в ХНУ.

Обучение в университете Ульма / источник SWR Aktuell

Кроме Максима в университете Ульма получает образование еще пять украинцев, которые изучают математику и информатику.

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Как будет проходить программа двойных дипломов

Первые три семестра обучения – в режиме онлайн. В это время студенты изучают немецкий язык в Мюнхене. В четвертом и пятом семестрах студенты могут слушать лекции и семинары непосредственно в университете Ульма. В то же время продолжать учиться онлайн в Украине.

Чтобы получить два диплома, в конце обучения, студентам необходимо написать бакалаврскую работу в университете Ульма. В итоге они получат Диплом немецкого университета Ульма по математике и диплом по информатике Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.