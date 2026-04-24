Ученики начали унижать учителей в сети: в полиции рассказали о "тренде" и ответственности
- В сети распространяется новый тренд, который предусматривает унижение учителей через оскорбительные видео.
- Ученики и родители предупреждают, что это является кибербуллингом и может привести к ответственности.
- Образовательная омбудсмен советует фиксировать оскорбительные материалы, подавать жалобы в соцсетях и обращаться в полицию в случае таких инцидентов.
В течение последних недель по соцсетям распространяется новый тренд, направленный на унижение учителей. Ученики фотографируют педагогов, а затем монтируют оскорбительные видео в тиктоке.
В Нацполиции при этом напоминают об ответственности для несовершеннолетних и их родителей. А образовательный омбудсмен рассказала, как отвечать на такие поступки.
В чем суть опасного тренда?
В Нацполиции Украины отмечают, что в украинском сегменте интернета появляются оскорбительные видео об отдельных учителях. Правоохранители при этом напоминают, что это не является "приколом", а кибербуллингом и предусматривает ответственность.
Оскорбительные видео, фото, комментарии или посты – это правонарушение. Анонимность не спасает от ответственности,
– уточняют в полиции.
И отмечают, что за такие действия предусмотрены штрафы или даже уголовная ответственность. Если нарушитель является несовершеннолетним, то за его действия отвечают родители.
Правоохранители также подсказали алгоритм действий в случае кибербуллинга для учителей:
зафиксировать доказательства (скриншоты, ссылки);
пожаловаться в соцсети;
сообщить взрослым или обратиться в полицию (102/112).
Родителям советуют при этом объяснить детям правило "цифрового следа", проверить настройки приватности профиля и предупредить ребенка, что он может обратиться за помощью в случае сетевых атак.
Что говорит образовательный омбудсмен?
На ситуацию обратила внимание и образовательный омбудсмен Надежда Лещик. Она советует учителям в случае оскорбительных видео или писать заявление в полицию, или жаловаться на видео в тиктоке. При этом привлекать знакомых, чтобы отправить больше жалоб. Об этом Лещик сообщила в фейсбуке.
Она отметила, что получает жалобы от педагогов, которые пострадали от оскорбительных видео. Лещик отмечает, что это не тренд, а правонарушение.
В случае обнаружения унизительного видео Лещик также советует делать видеозапись с фиксацией, кто и что именно разместил, сохранить ссылку на контент и соответствующий аккаунт, по возможности загрузить видео или сделать скриншоты. После чего можно подать заявление в полицию и киберполицию.
Также она советует отправлять жалобы в ТикТок на оскорбительные видео, в частности за "травлю и преследование". Чем больше жалоб поступит за короткое время, тем быстрее модераторы заблокируют этот контент, уточняет она. Жаловаться можно и через форму о нарушении конфиденциальности. Ее надо заполнять лично на английском, предоставив ссылку на унизительное видео. При этом указать, что снимали незаконно.
Можно пожаловаться, по словам Лещик, и на нарушение авторских прав через форму "Intellectual Property Report". Также стоит прикрепить к форме ссылки на видео и на профиль, с которого оскорбительное видео распространяют.
