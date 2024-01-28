Ученые раскрыли секрет учебного успеха ребенка в школе

Ученые из Норвежской школы бизнеса BI и Университетского колледжа Лондона провели исследования и определили, какие факторы влияют на успеваемость школьников. В частности, приняли во внимание результаты исследования PISA 2018.

Специалисты говорят: самооценка учебной компетентности оказывает наибольшее влияние на успеваемость. Те ученики, которые выше оценивали свои учебные способности, имели высшие академические результаты.

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Что влияет на успеваемость учащихся

Также ученые заключили, что уровень образования матерей оказывает существенное влияние на успехи детей. То есть специалисты считают, что образованность матери, возможно, отражает интеллектуальную атмосферу и важность образования в семье, а также оказывает существенное влияние на успешность ребенка.

В то же время, отношение к учителям и общая самооценка учащихся оказались менее связанными с результатами тестов.

Также ученые говорят, что важным фактором является стремление к самостоятельности, связано с мотивацией и сознанием.

Однако специалисты отмачают, что в реальной жизни нужно обращать внимание и на разные обстоятельства жизни учащихся.

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