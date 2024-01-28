Фахівці кажуть: самооцінка навчальної компетентності має найбільший вплив на успішність. Ті учні, які вище оцінювали свої навчальні здібності, мали вищі академічні результати.

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Що впливає на успішність учнів

Також вчені зробили висновок, що рівень освіти матерів суттєво впливає на успіхи дітей. Тобто фахівці вважають, що освіченість матері, можливо, відображає інтелектуальну атмосферу і важливість освіти у сім'ї, а також істотно впливає на успішність дитини.

Водночас ставлення до вчителів та загальна самооцінка учнів виявилися менш пов'язаними з результатами тестів.

Також вчені кажуть, що важливим чинником є прагнення до самостійності, пов'язане з мотивацією і свідомістю.

Однак фахівці зазначають, що у реальному житті треба звертати увагу і на різні обставини життя учнів.

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