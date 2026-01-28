В детсаду на Хмельнитчине готовили еду для детей на улице: что говорят украинцы

Заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Коновалова поделилась видео, как в детском саду в Хмельницкой области готовят еду с помощью уличной печи. Так борются с обстоятельствами повара учебного заведения в Летичеве.

Чиновница сделала репост видео, которое обнародовала в фейсбуке Наталья Клипановская. Коновалова написала, что не смогла смотреть на это без слез и с большим уважением относится к тем, кто превращает сложные обстоятельства в интересное приключение для детей.

Как готовят еду для детей в саду в Хмельницкой области?

Клипановская в описании к видео прокомментировала ситуацию, которая произошла на днях.

Сегодня в нашем саду был необычный день. Из-за отсутствия электроэнергии повара готовили еду под открытым небом – на улице, в снежке. Несмотря на холод, все удалось с теплом в сердце и заботой о детях. Такой день еще раз доказал: вместе мы справимся с любыми вызовами,

– написала она.

Как готовят еду для детей в саду в Хмельницкой области: смотрите видео

Что думают украинцы?

В комментариях к посту чиновницы украинцы написали следующее:

Да, это захватывает, но в такое время – это ответственность огромная! Молодцы коллеги! Дети сыты и в садике, а родители на работе. Главное – все здоровы и все хорошо! Никто не знает, кроме тех, кто живет дошкольным, с чем сталкиваются руководители и работники садов.

Это, конечно, очень вдохновляюще. Но.... как же НАССР (НАССР в учебных заведениях – важный инструмент для контроля безопасности питания, – ред.)? Госпродпотребслужба увидит в этом перекрестное загрязнение(??) Я понимаю, что надо приспосабливаться, куда же нормативные акты дети? Насколько я знаю, их никто не отменял на период военного положения и блэкаута((((. Мы готовили на газовой плите в котельной и держали это под грифом "секретно", чтобы никто из "госорганов" не узнал.

Наши повара приходят с позднего вечера и караулят ночью, когда появляется свет, готовят.

Анастасия, поспособствуйте, чтобы были пересмотрены поварам зарплаты.

Браво! Благодарность коллегам за их несокрушимость и единство!

Какова ситуация с зарплатами воспитателей?