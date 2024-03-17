В Германии непрерывно растет количество студентов
Источник:DW
В Германии резко возросло количество студентов в вузах. Дело в том, что ЗВО страны пополнили иностранцы.
Количество иностранных студентов в Германии растет постоянно с 2020 года. На сегодня их в вузах страны 16%.
Смотрите также В Индии "люди-пауки" необычным способом передали ученикам шпаргалки на экзамен
В Германии растет количество студентов в ЗВО
В 2023 году документы в немецкие вузы подали более 481 тысячи человек. В 2022 количество первокурсников уменьшилось на 1,6%.
Самыми популярными специальностями среди поступающих являются следующие:
- правоведение;
- экономика;
- социальные науки.
Почти каждый десятый студент выбрал для изучения математику и естественное направление. 26% студентов отдали предпочтение специальностям, связанным с инженерией. Медицинские или другие программы, связанные со сферой здоровья, выбрали 7% первокурсников.Розкрийте свій потенціал у навчанні та кар'єрі в сучасному дистанційному коледжі OPTIMA! Передові методики викладання, профільна освіта зі зручним графіком та ексклюзивні матеріали, розроблені провідними спеціалістами, – усе, що потрібно, аби будувати успішне майбутнє. Дізнатися детальніше про навчання та його перспективи можна 2 квітня на безплатному вебінарі за посиланням.
Как учатся студенты в вузах Чехии
В Чехии студенты опираются на индивидуальный план, а период лекций и экзаменов может длиться более месяца.
- Они получают образование бесплатно. Однако должны оплачивать такое обучение "кредитами", которые зависят от уровня успеваемости на экзаменах.
- Старост и групп нет, "каждый сам за себя", а преподаватели требовательны.
- В отдельных вузах пересдать предметы можно только раз.
- Студенты в Чехии заканчивают университеты в возрасте 25 – 28 лет.
- Они получают образование в соответствии с болонской системой: 3 года бакалавриата, 2 магистратуры и 1 докторантуры.