В Германии непрерывно растет количество студентов

В Германии резко возросло количество студентов в вузах. Дело в том, что ЗВО страны пополнили иностранцы.

Количество иностранных студентов в Германии растет постоянно с 2020 года. На сегодня их в вузах страны 16%.

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В Германии растет количество студентов в ЗВО

В 2023 году документы в немецкие вузы подали более 481 тысячи человек. В 2022 количество первокурсников уменьшилось на 1,6%.

Самыми популярными специальностями среди поступающих являются следующие:

правоведение;

экономика;

социальные науки.

Почти каждый десятый студент выбрал для изучения математику и естественное направление. 26% студентов отдали предпочтение специальностям, связанным с инженерией. Медицинские или другие программы, связанные со сферой здоровья, выбрали 7% первокурсников.

Как учатся студенты в вузах Чехии

В Чехии студенты опираются на индивидуальный план, а период лекций и экзаменов может длиться более месяца.

Они получают образование бесплатно. Однако должны оплачивать такое обучение "кредитами", которые зависят от уровня успеваемости на экзаменах.

Старост и групп нет, "каждый сам за себя", а преподаватели требовательны.

В отдельных вузах пересдать предметы можно только раз.

Студенты в Чехии заканчивают университеты в возрасте 25 – 28 лет.

Они получают образование в соответствии с болонской системой: 3 года бакалавриата, 2 магистратуры и 1 докторантуры.