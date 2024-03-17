Кількість іноземних студентів у Німеччині зростає постійно з 2020 року. На сьогодні їх у вишах країни 16%.
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У Німеччині зростає кількість студентів у ЗВО
У 2023 році документи до німецьких вишів подали понад 481 тисяча осіб. У 2022 кількість першокурсників зменшилась на 1,6%.
Найпопулярнішими спеціальностями серед вступників є такі:
- правознавство;
- економіка;
- соціальні науки.
Майже кожен десятий студент обрав для вивчення математику та природничий напрямок. 26% студентів надали перевагу фахам, повʼязаним з інженерією. Медичні або інші програми, пов'язані зі сферою здоровʼя, обрали 7% першокурсників.
Як навчаються студенти у вишах Чехії
У Чехії студенти спираються на індивідуальний план, а період лекцій та іспитів може тривати понад місяць.
- Вони здобувають освіту безоплатно. Однак повинні оплачувати таке навчання "кредитами", які залежать від рівня успішності на екзаменах.
- Старост та груп немає, "кожен сам за себе", а викладачі вимогливі.
- В окремих вишах перескласти предмети можна лише раз.
- Студенти у Чехії закінчують університети у віці 25 – 28 років.
- Вони здобувають освіту відповідно до болонської системи: 3 роки бакалаврату, 2 магістратури та 1 докторантури.