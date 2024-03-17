Кількість іноземних студентів у Німеччині зростає постійно з 2020 року. На сьогодні їх у вишах країни 16%.

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У Німеччині зростає кількість студентів у ЗВО

У 2023 році документи до німецьких вишів подали понад 481 тисяча осіб. У 2022 кількість першокурсників зменшилась на 1,6%.

Найпопулярнішими спеціальностями серед вступників є такі:

правознавство;

економіка;

соціальні науки.

Майже кожен десятий студент обрав для вивчення математику та природничий напрямок. 26% студентів надали перевагу фахам, повʼязаним з інженерією. Медичні або інші програми, пов'язані зі сферою здоровʼя, обрали 7% першокурсників.

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Як навчаються студенти у вишах Чехії