Количество иностранных студентов в Германии растет постоянно с 2020 года. На сегодня их в вузах страны 16%.

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В Германии растет количество студентов в ЗВО

В 2023 году документы в немецкие вузы подали более 481 тысячи человек. В 2022 количество первокурсников уменьшилось на 1,6%.

Самыми популярными специальностями среди поступающих являются следующие:

правоведение;

экономика;

социальные науки.

Почти каждый десятый студент выбрал для изучения математику и естественное направление. 26% студентов отдали предпочтение специальностям, связанным с инженерией. Медицинские или другие программы, связанные со сферой здоровья, выбрали 7% первокурсников.

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Как учатся студенты в вузах Чехии