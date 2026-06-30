В Киеве стартовал "Космолагерь": 100 детей проведут лето в инклюзивном пространстве без барьеров

29 июня в Киеве начал работу девятый ежегодный летний инклюзивный лагерь "Космолагерь", который объединит детей с разным опытом и потребностями. В течение трех недель участники смогут отдыхать, общаться, участвовать в мастер-классах, квестах и других мероприятиях в безопасной обстановке.

29 июня в Киеве стартовал дневной летний инклюзивный лагерь "Космолагерь", который в этом году уже в девятый раз создает пространство для отдыха детей с различными потребностями. Проект организовала общественная организация "Видеть сердцем" в сотрудничестве с Фондом Елены Зеленской в рамках проекта молодежных пространств "12–21" при финансовой поддержке Фонда Говарда Баффета.

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"Космолагерь" объединяет детей с разным опытом

Лагерь будет работать с 29 июня по 18 июля в Новопечерской школе в Киеве. В этом году в нем примут участие 100 детей в возрасте от 5 до 17 лет. Среди участников – 74 ребенка с инвалидностью, а также дети без инвалидности. Организаторы подчеркивают, что главная идея лагеря заключается не в создании отдельного пространства только для детей с инвалидностью, а в возможности для всех детей отдыхать вместе.

К участию также пригласили братьев и сестер детей с инвалидностью, детей, которые потеряли родителей из-за войны, были вынуждены покинуть свои дома из-за российской агрессии, а также детей, находящихся под опекой.

Руководительница ОО "Видеть сердцем" Олеся Яскевич отметила, что у родителей каждый год возникает большой спрос на место, где дети могут просто наслаждаться детством.

"Дети с инвалидностью в течение года часто участвуют в коррекционных программах, ездят на реабилитацию и лечение, но лишены обычных развлечений. Мы же предлагаем именно такой формат", – рассказала она.

Во время регистрации организаторы получили 219 заявок всего за три часа. Предпочтение отдавалось детям военнослужащих, тем, кто еще не посещал "Космолагерь", а также детям, которые из-за сложных нарушений развития не имеют достаточных возможностей для общения со сверстниками.

Что ждет участников лагеря

Дети будут проводить будни в лагере с 9:00 до 17:00. Их ждут мастер-классы, игры, квесты, творческие занятия и вечеринки.

Участников разделят по возрасту на отдельные "планеты", в каждой из которых будет по 12–15 детей. С каждой группой будут работать три куратора и два личных помощника для детей, которые в этом нуждаются.

Генеральный директор Фонда Елены Зеленской Виктория Романова подчеркнула, что важно создавать условия, в которых каждый ребенок может не только учиться, но и отдыхать, дружить и чувствовать себя частью сообщества.

По ее словам, такие инициативы помогают формировать культуру принятия, взаимоуважения и равных возможностей.

"Космолагерь" был основан в 2016 году, и с тех пор он ежегодно проходит в Киеве. Этим летом проект также состоится в Коломые и Кременчуге, а организаторы планируют в будущем расширять его в других общинах Украины.

К участию в организации лагеря также приглашаются волонтеры и те, кто хочет провести благотворительные мастер-классы для детей.