У Києві 29 червня стартував денний літній інклюзивний табір "Космотабір", який цього року вже вдев'яте створює простір для відпочинку дітей із різними потребами. Проєкт організувала громадська організація "Бачити серцем" у співпраці з Фундацією Олени Зеленської в межах проєкту молодіжних просторів "12–21" за фінансової підтримки Фонду Говарда Баффетта.

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"Космотабір" об'єднує дітей із різним досвідом

Табір працюватиме з 29 червня до 18 липня у Новопечерській школі в Києві. Цьогоріч до нього долучаться 100 дітей віком від 5 до 17 років. Серед учасників – 74 дитини з інвалідністю, а також діти без інвалідності. Організатори наголошують, що головна ідея табору полягає не у створенні окремого простору лише для дітей з інвалідністю, а у можливості всім дітям відпочивати разом.

До участі також запросили братів і сестер дітей з інвалідністю, дітей, які втратили батьків через війну, були змушені залишити свої домівки через російську агресію, а також дітей під опікою.

Керівниця ГО "Бачити серцем" Олеся Яскевич зазначила, що батьки щороку мають великий запит на місце, де діти можуть просто насолоджуватися дитинством.

"Діти з інвалідністю протягом року часто беруть участь у корекційних програмах, їздять на реабілітацію та лікування, але не мають звичайних розваг. Ми ж пропонуємо саме такий формат", – розповіла вона.

Під час реєстрації організатори отримали 219 заявок лише за три години. Перевагу надавали дітям військовослужбовців, тим, хто ще не відвідував "Космотабір", а також дітям, які через складні порушення розвитку не мають достатньо можливостей для спілкування з однолітками.

Що чекає на учасників табору

Діти проводитимуть будні у таборі з 9:00 до 17:00. На них чекають майстер-класи, ігри, квести, творчі заняття та вечірки.

Учасників поділять за віком на окремі "планети", у кожній з яких буде по 12–15 дітей. За кожною групою працюватимуть три куратори та два особисті помічники для дітей, які цього потребують.

Генеральна директорка Фундації Олени Зеленської Вікторія Романова наголосила, що важливо створювати умови, де кожна дитина може не лише навчатися, а й відпочивати, дружити та відчувати себе частиною спільноти.

За її словами, такі ініціативи допомагають формувати культуру прийняття, взаємоповаги та рівних можливостей.

"Космотабір" заснували у 2016 році, і відтоді він щороку проходить у Києві. Цього літа проєкт також відбудеться у Коломиї та Кременчуці, а організатори планують у майбутньому розширювати його в інших громадах України.

До участі в організації табору також запрошують волонтерів і тих, хто хоче провести благодійні майстер-класи для дітей.

З додатковими питаннями, звертайтеся:

Людмила Копко, комунікаційна менеджерка Фундації Олени Зеленської

Email: l.kopko@zelenskafoundation.org

Телефон / Telegram: 096 630 38 16

Карина Литвиненко, комунікаційна менеджерка ГО "Бачити серцем"

Телефон / Telegram: 067 546 38 92