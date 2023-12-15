В МОН заявили, что система профильного образования в школе работает неправильно

На сегодняшний день в Украине старшеклассники могут выбирать профили в школе. Однако эта система работает неправильно.

Об этом заявил заместитель главы Минобразования Украины Андрей Сташкив во время международного семинара. И добавил, что школы с разными профилями неравномерно распределены в пределах государства.

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Система профильного образования в школе работает неправильно – МОН

При этом такие школы в основном не обеспечивают ожидаемую гибкость в учебных программах, добавил чиновник.

Однако, по словам Сташкива, ситуацию должна изменить реформа профильного среднего образования. Ее воплощение планируют начать в 2027 году.

Так, старшеклассники после старта реформы смогут выбирать профили обучения. Также смогут дополнительно выбрать курсы и предметы вне профиля или для его усиления.

Поэтому учащиеся наконец-то смогут выбирать и изучать предметы, которые им интересны. И главное – те, которые потребуются им в будущем, уточнил Сташкив.

Он также рассказал, что МОН рассматривало различные системы образования в Европе. Так, в министерстве учли опыт и вызовы, с которыми столкнулись другие страны. Поэтому Минобразования намерено построить удачную систему профильного среднего образования.

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