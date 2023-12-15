В МОН заявили, что система профильного образования в школе работает неправильно
На сегодняшний день в Украине старшеклассники могут выбирать профили в школе. Однако эта система работает неправильно.
Об этом заявил заместитель главы Минобразования Украины Андрей Сташкив во время международного семинара. И добавил, что школы с разными профилями неравномерно распределены в пределах государства.
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Система профильного образования в школе работает неправильно – МОН
При этом такие школы в основном не обеспечивают ожидаемую гибкость в учебных программах, добавил чиновник.
Однако, по словам Сташкива, ситуацию должна изменить реформа профильного среднего образования. Ее воплощение планируют начать в 2027 году.
Так, старшеклассники после старта реформы смогут выбирать профили обучения. Также смогут дополнительно выбрать курсы и предметы вне профиля или для его усиления.
Поэтому учащиеся наконец-то смогут выбирать и изучать предметы, которые им интересны. И главное – те, которые потребуются им в будущем, уточнил Сташкив.
Он также рассказал, что МОН рассматривало различные системы образования в Европе. Так, в министерстве учли опыт и вызовы, с которыми столкнулись другие страны. Поэтому Минобразования намерено построить удачную систему профильного среднего образования.
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Школы перейдут на 12-летнюю систему образования
- Согласно Образовательному закону и в рамках реформы НУШ, украинские школы перейдут на 12-летнюю систему образования.
- Эту реформу планируют начать в 2027 году.
- Сейчас Минобразования разрабатывает госстандарт профильной старшей школы.
- Этот документ будет определять, какой будет обучение в старших классах.