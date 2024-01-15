В области внешкольного образования – острая кадровая проблема

В области внешкольного образования на сегодняшний день значительно не хватает педагогов. Также специалисты говорят о необходимости "омоложения" кадров.

Об этом говорилось на заседании Всеукраинского круглого стола на тему "Подготовка педагогов внешкольного образования в условиях военного положения: Вступление 2024".

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Внешкольное образование требует "омоложения" кадров

В начале 2023 года в заведениях внешкольного образования, как свидетельствует статистика, работало более 18 тысяч работников. Из них более 5 тысяч – в возрасте более 55 лет.

Все же незаполненными в сфере внешкольного образования оставалось более тысячи вакансий.

Специалисты также говорят, что на сегодняшний день отсутствует государственная поддержка и широкий конкурс при поступлении. Это негативно влияет на мотивацию абитуриентов поступать на педагогическую специальность "Образовательные, педагогические науки". А в рамках этой специальности готовят педагогов-воспитателей.

В структуру внешкольного образования входят клубы и объединения, культурно-образовательные, физкультурно-оздоровительные, спортивные и другие учебные заведения, учреждения, фонды, ассоциации, деятельность которых связана с функционированием внешкольного образования.

Эксперты при этом отмечают: в условиях военного положения роль внешкольного образования играет особое значение. В области внешколы приоритетны, в частности, кадры, поэтому этот вопрос требует государственной поддержки.

Раньше мы писали о том, что сегодня, 15 января, стартовала регистрация учителей для участия в сертификации – 2024. Педагогам при этом советуют не медлить. Как зарегистрироваться, читайте по ссылке.