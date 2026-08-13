В прифронтовых регионах могут появиться укрытия на пути к школам
В Украине запущена инициатива "Безопасный маршрут школьника". Она предусматривает установку мобильных укрытий в прифронтовых регионах.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита.
Что известно об инициативе
Чиновник рассказал, что планируется установить 840 мобильных укрытий в 49 общинах. Средства на установку укрытий выделят тыловые регионы.
Около тысячи общин и более 10 регионов, где сейчас относительно безопасная ситуация, сформируют финансовый пакет поддержки для установки 840 мобильных укрытий в 49 общинах, которые, несмотря на атаки УАБами и дронами террористов, обеспечивают очную или смешанную форму обучения детей,
– сообщил заместитель руководителя ОП.
При этом он назвал установку мобильных укрытий фундаментальным шагом в создании новой системы безопасности для детей и обеспечении учебного процесса в прифронтовых регионах.
Как заботились о безопасности учеников в прошлом году
В Украине продолжают строить подземные школы и убежища в прифронтовых и приграничных регионах.
В прошлом году речь шла о более чем 139 подземных школах и нескольких десятках учреждений профессионально-технического образования.
Тогда первый подземный детский сад начали строить в Писочинской общине в Харьковской области.
В 2025 году на строительство подземных школ в госбюджете предусмотрено 11,2 миллиарда гривен. Также выделялись средства из местных бюджетов.
В целом в прошлом году государство инвестировало в строительство и обустройство: 96 подземных школ-убежищ, 70 школьных автобусов, 120 современных помещений, 103 школьных кухни и столовые, а также 963 оснащенных центров "Защиты Украины".