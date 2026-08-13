Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита.

Что известно об инициативе

Чиновник рассказал, что планируется установить 840 мобильных укрытий в 49 общинах. Средства на установку укрытий выделят тыловые регионы.

Около тысячи общин и более 10 регионов, где сейчас относительно безопасная ситуация, сформируют финансовый пакет поддержки для установки 840 мобильных укрытий в 49 общинах, которые, несмотря на атаки УАБами и дронами террористов, обеспечивают очную или смешанную форму обучения детей,

– сообщил заместитель руководителя ОП.

При этом он назвал установку мобильных укрытий фундаментальным шагом в создании новой системы безопасности для детей и обеспечении учебного процесса в прифронтовых регионах.

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