Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита.

Що відомо про ініціативу

Посадовець розповів, що планують встановити 840 мобільних укриттів у 49 громадах. Кошти на встановлення укриттів нададуть тилові регіони.

Близько тисячі громад та понад 10 регіонів, де зараз відносно безпечна ситуація, сформують фінансовий пакет підтримки для встановлення 840 мобільних укриттів у 49 громадах, які попри атаки КАБами та дронами терористів забезпечують очну або змішану форму навчання дітей,

– повідомив заступник керівника ОП.

При цьому назвав встановлення мобільних укриттів фундаментальним кроком у побудові нової безпекової складової для дітей та забезпечення навчального процесу у прифронтових регіонах.

Як дбали про безпеку учнів торік