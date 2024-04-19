В Раде поддержали увеличение веса творческого конкурса при поступлении в 2024 году

В Верховной Раде поддержали увеличение веса творческого конкурса при поступлении в 2024 году в художественные вузы. Согласовал соответствующую законодательную правку Образовательный комитет.

Нардеп и член профильного парламентского комитета Юлия Гришина уточнила, что речь идет о законопроекте #10399 о грантах на обучение. И добавила, что рассмотрение этого документа продолжается сложно.

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В ВРУ поддержали увеличение веса творческого конкурса при поступлении

Гришина отметила: на заседание подготовили презентацию по конкретизации соотношения баллов ВНО и результатов творческого конкурса.

Художественные учебные заведения поднимают вопрос об увеличении веса результатов творческого конкурса по сравнению с результатами ВНО при поступлении. На сегодня это 40/60 соответственно,

– сообщила нардеп.

По словам Гришиной, Комитет поддержал решение о поднятии процентов веса творческого конкурса до 70%.

Поддерживаю это предложение. Считаю, что дети, которые поступают на художественные специальности, должны знать историю, язык и т.д., но преимущественное значение должен иметь талант,

– резюмировала член Образовательного комитета.

Глава Образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак сообщил, что законопроект об образовательных грантах согласовали с Офисом президента. И добавил, что документ подадут для голосования парламента во втором чтении со сроком вступления в силу 1 июля 2024 года.

Напомним, что 20 марта Верховная Рада поддержала законопроект #10399 в первом чтении. Документ предусматривает введение государственных грантов для получения высшего образования. Также – изменение подходов к формированию госзаказа.