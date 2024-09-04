В Украине отсрочили подачу заявлений на государственный грант
Источник:Министерство образования и науки Украины
В Минобразования Украины обнародовали важную информацию для абитуриентов, которые планируют подавать заявления на государственный грант. В ведомстве сообщили, что подачу заявлений отсрочили.
Возобновят процесс ориентировочно с 15 сентября 2024 года. Дату и время МОН сообщит отдельно.
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Подачу заявлений на госгранты отсрочили
В Минобразования объяснили: эти изменения связаны с оптимизацией механизма предоставления грантов. Его совершенствуют и упрощают. Критерии для получения государственных грантов и их суммы неизменны.
Среди ключевых нововведений – упрощение процесса подачи: теперь все будет происходить через мобильное приложение Дія, без необходимости подавать заявление через электронный кабинет в ЕГЭБО или открывать специальный счет в банке,
– анонсировали в ведомстве.
Изменения внесут в Постановление о реализации пилотного проекта по предоставлению государственных грантов на получение высшего образования. Его в ближайшее время рассмотрит правительство.
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Что известно о предоставлении грантов абитуриентам
- В Украине в этом году экспериментально заработала грантовая система финансирования высшего образования.
- Гранты получат студенты-первокурсники контрактной формы обучения.
- Сумма будет зависеть от специальности и полученных баллов на НМТ.
- Чтобы получить государственный грант, поступающий должен иметь в результатах НМТ (ВНО) не менее 150 баллов по любым двум предметам (грант первого уровня) или не менее 170 баллов по любым двум предметам (грант второго уровня).
- Гранты первого уровня предусмотрены не для всех специальностей.