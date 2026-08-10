"Вагон и маленькая тележка": у этой идиомы есть более десятка украинских вариантов
Дословный перевод фразеологизмов редко звучит естественно. Особенно в тех случаях, когда в украинском языке уже давно существуют свои образные выражения, а мы используем русизмы.
Когда мы хотим сказать, что чего-то очень много, нередко упоминаем "вагон и маленькая тележка". Но это выражение – не украинское. А какие украинские эквиваленты подобрать, рассказываем со ссылкой на "Словарь фразеологизмов украинского языка".
"Вагон и маленькая тележка" – как сказать на украинском?
Есть люди, которые к любой ситуации могут подобрать удачное слово или выражение. И бывает, что это русские фразеологизмы, которые мы знаем под влиянием русскоязычных книг или фильмов.
Но украинцы очень изобретательны – у них есть свои выражения для любой ситуации. И они могут ее осветить, сравнивая с природой, животными, ощущениями, чертами характера и т. д.
Поэтому стоит избавиться от позиции "я так привык" или "не знаю по-другому", ведь учиться новому никогда не поздно.
Сегодня мы узнаем о фразеологизме "вагон и маленькая тележка" и его аналогах. Это выражение означает очень большое количество чего-либо, избыток, множество. Его используют, когда хотят подчеркнуть, что чего-то накопилось или есть настолько много, что даже перечислить трудно – денег, богатства, воспоминаний, дел, проблем, обязанностей – и хорошего, и не очень.
Откуда происходит это выражение?
Лингвисты считают, что изначально ему предшествовало выражение "воз и маленькая тележка". Но с промышленным бумом и развитием железных дорог слово "воз" заменили на "вагон". И сначала это выражение буквально описывало количество угля, необходимое для движения локомотива – вагоны с углем везли за собой.
Образ вагона, дополненного еще и маленькой тележкой, призван усилить представление об огромном объеме или количестве. Именно поэтому это выражение стало распространенным в разговорной речи.
Это выражение можно отнести к историческим, о происхождении которых мало кто помнит. Как и, например, "последнее китайское предупреждение", о котором рассказывали ранее.
Какими украинскими эквивалентами заменить это выражение?
Однако в украинском языке нет такого выражения, да и дословного перевода тоже, вроде "вагон і маленький візок". Если хочется говорить естественно, лучше воспользоваться исконными украинскими аналогами, которых немало:
- хоч греблю гати;
- хоч відбавляй;
- кури не клюють;
- як грибів після дощу;
- як цвіту в городі;
- на воловій шкурі не списати;
- як бліх у шолудивого пса;
- по шию / по горло;
- без ліку;
- через край;
- достобіса;
- безліч;
- сила-силенна;
- видимо-невидимо;
- тьма-тьмуща;
- непочатий край;
- аж кишить (когда речь идет о большом количестве людей, животных или насекомых).
А филолог Ксения Угненко предложила малораспространенный вариант – "кучугура і три оберемки".
Как перевести "вагон и маленькая тележка": смотрите видео от Угненко
А ее подписчики в социальной сети сразу вспомнили варианты, которыми пользуются сами: "роботи не початий край", "роботи – гора і трошки" и другие.
Поэтому вместо буквального перевода или калькирования выберите себе один из вариантов. Говорите на украинском!