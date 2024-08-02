Меня это очень вдохновило, – Залужный встретился с украинскими студентами в Оксфорде

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный встретился с украинскими студентами в Оксфорде. Как поделился украинский дипломат, эта встреча очень вдохновила его.

Залужный отметил, что сложно описать ощущение, когда впервые попадаешь в Оксфорд. Посол отметил, что в университете якобы к тебе "говорит сама история и тысячи людей, которые, пройдя сквозь эти стены, ее творили и творят".

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Какой была встреча Залужного со студентами в Оксфорде

Украинский дипломат отметил, что он приехал по приглашению украинских сообществ Оксфордского и Кембриджского университетов. И именно общение с украинскими студентами, которые учатся в этих ведущих учреждениях высшего образования, меня его вдохновило.

Это лидеры, элита нашего государства, которых она очень ждет и очень нуждается. И уже скоро эта образованная, патриотическая, амбициозная молодежь вернется домой. Им строить Украину будущего, в которой, я хочу верить, не будет войны,

– отметил Залужный.

Он поделился, что его собеседники тоже являются амбассадорами, ведь активно и с большой ответственностью занимаются продвижением Украины в международной академической среде.

Залужный встретился в Оксфорде с украинскими студентами, а также с преподавателями / Фото с телеграм-канала Валерия Залужного

"Отдельно поблагодарил украинца с большим сердцем, первого члена Палаты Лордов украинского происхождения, профессора Лайонела Тарассенко за его усилия в поддержку нашего государства. Именно по его инициативе три года назад Оксфорд основал специальную стипендию для украинцев", – написал посол.

Валерий Залужный также в рамках этого визита встретился с вице-канцлером Оксфордского университета Ирен Трейси, которая непосредственно руководит этим образовательным учреждением, а также с Мастером Белиол колледжа Дамой Хелен Фрэнсис Гош.

Посол отметил, что эти встречи добавили уверенности, что наши дети в Оксфорде в надежных руках. Дипломат был также глубоко тронут заботливым отношением руководства к студентам-украинцам.