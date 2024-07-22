Он в понедельник, 22 июля, встретился с действующим Генеральным секретарем Международной морской организации Арсенио Домингесом. Они обсудили вопросы Украины.

Смотрите также Россия намеренно уничтожает украинский урожай: какой ущерб уже нанесен

На встрече обсудили безопасность зерновых коридоров

Залужный и Домингес обсудили в первую очередь безопасность зерновых коридоров. Не обошли они вниманием и ситуацию в украинской портовой инфраструктуре и судоходстве в Черном и Азовском морях, которое блокирует Россия.

Кража украинского зерна, которую совершает враг, должна быть прекращена и наказываться в соответствии с международным правом,

– подчеркнул Валерий Залужный.

Он также поблагодарил генсека Международной морской организации и его команду за поддержку Украины и, в частности, украинских моряков, пострадавших от российской агрессии.

Украина и в дальнейшем будет оставаться житницей Европы и всего свободного мира,

– подытожил Залужный.