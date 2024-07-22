Він у понеділок, 22 липня, зустрівся з чинним Генеральним секретарем Міжнародної морської організації Арсеніо Домінгесом. Вони обговорили питання України.

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На зустрічі обговорили безпеку зернових коридорів

Залужний та Домінгес обговорили у першу чергу безпеку зернових коридорів. Не оминули вони увагою й ситуацію в українській портовій інфраструктурі та судноплавстві в Чорному та Азовському морях, яке блокує Росія.

Крадіжка українського зерна, яку вчиняє ворог, має бути припинена і каратись відповідно до міжнародного права,

– наголосив Валерій Залужний.

Він також подякував генсеку Міжнародної морської організації та його команді за підтримку України та, зокрема, українських моряків, які постраждалих від російської агресії.

Україна і надалі залишатиметься житницею Європи та всього вільного світу,

– підсумував Залужний.