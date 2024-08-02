Залужний наголосив, що складно описати відчуття, коли вперше потрапляєш до Оксфорду. Посол зазначив, що в університеті нібито до тебе "промовляє сама історія і тисячі людей, які, пройшовши крізь ці стіни, її творили та творять".

Цікаво Залужний провів першу зустріч як дипломат

Якою була зустріч Залужного зі студентами в Оксфорді

Український дипломат наголосив, що він приїхав на запрошення українських спільнот Оксфордського та Кембриджського університетів. І саме спілкування з українськими студентами, які навчаються в цих провідних закладах вищої освіти, мене його надихнуло.

Це лідери, еліта нашої держави, на яких вона дуже чекає і дуже потребує. І вже скоро ця освічена, патріотична, амбітна молодь повернеться додому. Їм будувати Україну майбутнього, в якій, я хочу вірити, не буде війни,

– зазначив Залужний.

Він поділився, що його співрозмовники теж є амбасадорами, адже активно і з великою відповідальністю займаються промоцією України в міжнародному академічному середовищі.

Залужний зустрівся в Оксфорді з українськими студентами, а також із викладачами / Фото з телеграм-каналу Валерія Залужного

"Окремо подякував українцю з великим серцем, першому члену Палати Лордів українського походження, професору Лайонелу Тарассенку за його зусилля на підтримку нашої держави. Саме з його ініціативи три роки тому Оксфорд започаткував спеціальну стипендію для українців", – написав посол.

Валерій Залужний також у межах цього візиту зустрівся з віцеканцлеркою Оксфордського університету Ірен Трейсі, яка безпосередньо керує цим освітнім закладом, а також із Мастером Беліол коледжу Дамою Хелен Френсіс Гош.

Посол наголосив, що ці зустрічі додали впевненості, що наші діти в Оксфорді у надійних руках. Дипломат був також глибоко зворушений турботливим ставленням керівництва до студентів-українців.