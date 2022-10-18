"Россия предстанет перед судом": какие книги читает Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

На днях Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный присоединился к инициативе по сбору средств на "Ловца шахидов". Он подписал 100 браслетов из "Азовстали".

Соответствующее фото он обнародовал в сети. При этом "засветил" несколько изданий. Какие книги читает Главнокомандующий ВСУ, узнаете в материале 24 канала.

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Какие книги читает Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Валерий Залужный предпочитает книги об истории и войне. Вот подборка книг, заинтересовавших Главнокомандующего ВСУ.

"Словарь российского военного сленга" – Национальная академия Службы безопасности Украины

В Академии СБУ издали словарь, истолковывающий выражения и жаргонизмы российских военных, ДРГ, спецслужб и преступных группировок. Книга помогает понимать специфику разговоров захватчиков и их переписку.

Это издание направят в подразделения сектора безопасности и обороны Украины. Также оно будет доступно иностранным партнерам и поможет им выявлять диверсантов.

Всемирная история войн. 1 том (на русском)

Первый из четырех томов этой серии рассказывает о войнах в промежутке между 1 500 годом до нашей эры и 1 400 годами нашей эры. В издании описаны главные сражения, военные системы, стратегии, тактики и истории выдающихся полководцев.

"Честь дороже жизни" – Аслан Масхад

В описании этого издания указано: "Россия предстанет перед судом истории и понесет полную ответственность за зверскую беспринципность и каннибализм цивилизационных масштабов. Именно тогда книга обязательно попадет в тома обвинительных выводов международного трибунала".

Книга написана президентом независимой Чеченской республики Ичкерия. Она описывает все террористические злодеяния россиян против кавказской нации. Кстати, сам Аслан Масхадов не только возглавил государство в тяжелое время, но и стоял у истоков вооруженных сил ЧРИ и провел несколько удачных военных операций против оккупационной армии.

"Украинское казачество: новейшая история" – Сухинин

Книгу об украинских козаках издали в 2021 году специально к 30-летию Независимости. В свободной продаже ее пока нет.

"Исламское государство" – Александр Кореньков

В центре этой книги – Исламское государство и грандиозная битва за полуторамиллионный город Мосул в Ираке. В борьбе против "ИГ" приняла участие и Украина. Битва за Мосул – самая масштабная военная операция ХХ века. Она сформировала концепцию ведения войн в мире на годы или десятилетия.

В книге описаны методы подготовки бойцов, стратегия и тактика ведения боевых действий "Исламским государством", информационной войны и т.д. Книга позволит провести немало параллелей с российско-украинской войной.

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Национальные лидеры Европы

В этой книге собраны главные публикации биографий и идеологических брошюр из межвоенных журналов "Литературно-научный вестник" и "Вестник". Также из классического трактата Никколо Макиавелли "Государь" и студии выдающегося французского этнопсихолога Гюстава Ле Бона "Задача провода".

Они в свое время формировали националистическую и традиционалистскую политическую идеологию: культ героики, идеализм, национальную солидарность, элитаризм, волюнтаризм, христианский консерватизм и т.д. Это издание дает широкий взгляд на межвоенное становление украинской элиты и национализма, а также на создание и распространение различных политических направлений.